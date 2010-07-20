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Fiche récapitulative
Innovative pilot fund for forest based carbon and other environmentally certified credits, aiming to protect the environment and reduce carbon emissions through sustainable land use and conservation of primary forest.
The Althelia Climate Fund (the "Fund") is a path breaking proposal to enhance the environment and reduce carbon emissions through support for sustainable land use and conservation of primary forest. European based, the Fund is global, focusing on Africa and Latin America, and secondarily in Asia. With a target of EUR 150m of commitments from private and public investors the Fund will invest in some 20 projects to source forest based carbon and other environmentally certified credits for sale to the voluntary offset market. An amount of voluntary forest carbon credits corresponding to EIB's investment will be sold by the Fund to (public or private or philanthropic) entities that will permanently retire them.
Strict due diligence standards are in place up to the EIB standards. All projects are set to meet IFC Performance Standards and the best practices articulated in the REDD+ Social and Environmental Standards. All projects will meet most reputable third-party carbon and environmental/social management certification standards such as Verified Carbon Standard and Climate, Community and Biodiversity Alliance.
The promoter, a private company, is not subject to EU Directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.