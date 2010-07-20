Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ALTHELIA CLIMATE FUND

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture : 25 000 000 €
Date(s) de signature
11/06/2013 : 5 000 000 €
11/06/2013 : 10 000 000 €
11/06/2013 : 10 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALTHELIA CLIMATE FUND
Related public register
19/02/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ALTHELIA CLIMATE FUND
Communiqués associés
La BEI soutient Althelia Climate Fund pour la sauvegarde des forêts tropicales

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mai 2011
Statut
Référence
Signé | 11/06/2013
20100720
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ALTHELIA CLIMATE FUND
Althelia Climate Fund GP Sarl, an independent management company established to manage the Fund.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Innovative pilot fund for forest based carbon and other environmentally certified credits, aiming to protect the environment and reduce carbon emissions through sustainable land use and conservation of primary forest.

The Althelia Climate Fund (the "Fund") is a path breaking proposal to enhance the environment and reduce carbon emissions through support for sustainable land use and conservation of primary forest. European based, the Fund is global, focusing on Africa and Latin America, and secondarily in Asia. With a target of EUR 150m of commitments from private and public investors the Fund will invest in some 20 projects to source forest based carbon and other environmentally certified credits for sale to the voluntary offset market. An amount of voluntary forest carbon credits corresponding to EIB's investment will be sold by the Fund to (public or private or philanthropic) entities that will permanently retire them.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Strict due diligence standards are in place up to the EIB standards. All projects are set to meet IFC Performance Standards and the best practices articulated in the REDD+ Social and Environmental Standards. All projects will meet most reputable third-party carbon and environmental/social management certification standards such as Verified Carbon Standard and Climate, Community and Biodiversity Alliance.

The promoter, a private company, is not subject to EU Directives on procurement.

Documents liés
21/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALTHELIA CLIMATE FUND
19/02/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ALTHELIA CLIMATE FUND
Autres liens
Communiqués associés
La BEI soutient Althelia Climate Fund pour la sauvegarde des forêts tropicales

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALTHELIA CLIMATE FUND
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51455854
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100720
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Asie
Régional - Amérique latine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ALTHELIA CLIMATE FUND
Date de publication
19 Feb 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95097558
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100720
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Asie
Régional - Amérique latine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALTHELIA CLIMATE FUND
Related public register
19/02/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ALTHELIA CLIMATE FUND
Autres liens
Fiche récapitulative
ALTHELIA CLIMATE FUND
Fiche technique
ALTHELIA CLIMATE FUND
Communiqués associés
La BEI soutient Althelia Climate Fund pour la sauvegarde des forêts tropicales

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
La BEI soutient Althelia Climate Fund pour la sauvegarde des forêts tropicales
Autres liens
Related public register
21/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALTHELIA CLIMATE FUND
Related public register
19/02/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ALTHELIA CLIMATE FUND

Vidéos

Thumbnail: Soutien à des projets d’action pour le climat en Amérique latine
Soutien à des projets d’action pour le climat en Amérique latine
Learn more

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes