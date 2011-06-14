Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ATLAS COPCO RDI II

Signature(s)

Montant
275 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 126 500 000 €
Suède : 148 500 000 €
Industrie : 275 000 000 €
Date(s) de signature
23/11/2011 : 126 500 000 €
23/11/2011 : 148 500 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Suède : La BEI soutient la recherche en ingénierie par un prêt de 275 millions d’EUR à Atlas Copco

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juin 2011
Statut
Référence
Signé | 23/11/2011
20100698
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Atlas Copco RDI II

Atlas Copco AB

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 275 million
EUR 563 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter’s investments for advanced research and development of technologies as well as new innovative products in the areas of Compressor Technique and Construction and Mining Technique. The promoter’s RDI activities are essentially driven by the need to develop enhanced product solutions, which allow its clients to increase the levels of productivity, energy efficiency and energy recovery, safety and ergonomics as well as to reduce the environmental impact of their production processes, where the promoter’s product solutions will find application.

Development of new technologies and the market introduction of new equipment contributing to increase the level of productivity, energy efficiency, safety and ergonomics of the industrial processes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development carried out in existing facilities already authorised. An EIA therefore is not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The related facilities are already covered by appropriate environmental authorisations. Overall, the project is considered acceptable with no negative residual impacts, and some products of the programme will contribute to more energy efficient solutions.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Autres liens
Communiqués associés
Suède : La BEI soutient la recherche en ingénierie par un prêt de 275 millions d’EUR à Atlas Copco

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Suède : La BEI soutient la recherche en ingénierie par un prêt de 275 millions d’EUR à Atlas Copco
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes