Atlas Copco RDI II

Fiche récapitulative
Atlas Copco AB
The project concerns the promoter’s investments for advanced research and development of technologies as well as new innovative products in the areas of Compressor Technique and Construction and Mining Technique. The promoter’s RDI activities are essentially driven by the need to develop enhanced product solutions, which allow its clients to increase the levels of productivity, energy efficiency and energy recovery, safety and ergonomics as well as to reduce the environmental impact of their production processes, where the promoter’s product solutions will find application.
Development of new technologies and the market introduction of new equipment contributing to increase the level of productivity, energy efficiency, safety and ergonomics of the industrial processes.
The project concerns investments in research and development carried out in existing facilities already authorised. An EIA therefore is not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The related facilities are already covered by appropriate environmental authorisations. Overall, the project is considered acceptable with no negative residual impacts, and some products of the programme will contribute to more energy efficient solutions.
The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.