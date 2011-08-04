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OXFORD INSTRUMENTS R&D

Signature(s)

Montant
30 833 744,46 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 2 466 699,56 €
Finlande : 3 700 049,34 €
Royaume-Uni : 24 666 995,56 €
Industrie : 30 833 744,46 €
Date(s) de signature
21/12/2012 : 2 466 699,56 €
21/12/2012 : 3 700 049,34 €
21/12/2012 : 24 666 995,56 €
Autres liens
Related public register
14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OXFORD INSTRUMENTS R&D
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD INSTRUMENTS R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
4 août 2011
Statut
Référence
Signé | 21/12/2012
20100689
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Oxford Instruments R&D

Oxford Instruments plc

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 25 million
GBP 50 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter’s R&D activities for the development and/or improvement of technologies for application in tools, equipment and systems to be used in experimental research and / or industrial processes. The project encompasses activities in the fields of more innovative nano- and plasma-technologies as well as other technologies used in instruments for applications in industrial quality control, environmental monitoring or magnetic resonance application.

The project is expected to contribute to the increase of the promoter’s knowledge and know-how about innovative nano- and plasma-technologies as well as other technologies for industrial quality control, environmental monitoring and magnetic resonance applications.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The project however might also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

Procurement is expected to be in line with the EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Documents liés
14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OXFORD INSTRUMENTS R&D
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD INSTRUMENTS R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OXFORD INSTRUMENTS R&D
Date de publication
14 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64093919
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100689
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
Finlande
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD INSTRUMENTS R&D
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60244225
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100689
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
Finlande
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OXFORD INSTRUMENTS R&D
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OXFORD INSTRUMENTS R&D
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Fiche récapitulative
Oxford Instruments R&D
Fiche technique
OXFORD INSTRUMENTS R&D

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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