Boliden Electronic Scrap Recycling

Fiche récapitulative
Boliden AB (publ)
The project concerns an increase of electronic scrap recycling capacity at the Rönnskär copper smelter in Sweden.
Electronic metal scrap (e-scrap) is one of the quickest growing recycling materials. The project site recycles some 45 000 tonnes per year of e-scrap, and after the expansion this capacity will reach some 120 000 tonnes per year.
The project falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and the request for an Environmental Impact assessment (EIA), would therefore be at the discretion of local and national authorities. However, it has been indicated to the Bank that a specific EIA is not needed, as it is integrated in the global authorisation permitting procedure which is extensive and currently on-going. The Bank’s services will clarify the possible need for an EIA, as well as any other environmental details during appraisal.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The company is expected to obtain equipment and services for the project from amongst the few specialised engineering companies, using international negotiations. This procedure, which is usual in this industry, would be in the best interest of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.