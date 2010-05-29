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PROVINCIA DI TRENTO-TRATTAMENTO ACQUE

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 60 000 000 €
Eau, assainissement : 60 000 000 €
Date(s) de signature
23/11/2012 : 60 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 avril 2011
Statut
Référence
Signé | 23/11/2012
20100529
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Provincia di Trento – Trattamento Acque

Provincia Autonoma di Trento

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 80 million
Up to EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a new waste water treatment plant in the municipality of Calliano, serving Trento and surrounding municipalities, in the Trentino Alto Adige region. The plant, with an initial capacity of 150,000 inhabitants equivalent, would replace the existing Trento Sud plant  which is becoming obsolete and is located in an increasingly urban context. The civil works of the new plant would be built to accommodate a subsequent expansion to 300,000 inhabitants equivalent capacity in view of the subsequent closure of the Trento North waste water treatment plant.

The proposed project would result in an improvement of the quality of the water bodies receiving the wastewaters in the area of Trento, notably the Adige River. The project will ensure compliance with the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EC and is in line with the Bank’s Water Sector Lending Policy. The project is eligible for EIB finance under Article 309 point (c) common interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The main objective of the new wastewater treatment plant is compliance with the EU Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EC as amended by Directive 98/15/EC. An EIA is however required by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 97/11/EC, as amended by Directive 2003/35/EC. The Promoter will, prior to utilising any EIB funds, transmit the non-technical summary to the Bank, as well as details of measures prescribed to mitigate any effects on nature conservation sites.

The Bank will require from the Promoter that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with relevant EU procurement laws (Dir 93/38, 2004/17/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROVINCIA DI TRENTO-TRATTAMENTO ACQUE
Date de publication
21 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69313495
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100529
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PROVINCIA DI TRENTO-TRATTAMENTO ACQUE
Date de publication
31 Oct 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174482595
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100529
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Provincia di Trento – Trattamento Acque
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