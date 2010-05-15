IRMAK-ZONGULDAK RAILWAY REHABILITATION

Signature(s)
Fiche récapitulative
The General Directorate of State Railways Administration (TCDD)
Mr. Mehmet TURŞAK
Head of Research Planning & Coordination Department
Talatpasa Bulvari 06330 Gar- Ankara Turkey
Tel : +90 312 311 25 66
Mobile : +90 505 467 03 44
Fax : +90 312 310 40 84
www.tcdd.gov.tr
The rehabilitation of the Irmak-Zonguldak railway line which connects several ports on the Black Sea with Anatolia, particularly the capital Ankara.
To shift mainly freight road transportation to railways in order to alleviate the imbalance among transport modes, hence decreasing environmental repercussions of road transport and increasing safety.
The Project is aimed at rehabilitating and implementing a signalisation system for the 486 km Irmak - Karabük – Zonguldak Railway Line. The Project includes the complete renovation of the permanent way, substructure, bridges and culverts, the introduction of new telecommunication and signalling systems and changes to the track layout in some selected stations. Being a rehabilitation of a line along the existing alignment with no changes of the location of the permanent way, the project is expected to fall under Annex II of the relevant EC Directive and applicable Turkish legislation.
This is a project co-financed with IPA funds from the EC. Procurement of the works will be done in line with the relevant EC Directives and EIB Guide to procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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