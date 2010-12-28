BEWAG AUSTRIAN WIND POWER

Fiche récapitulative
The project promoter is a renewable energy subsidiary of a large Austrian integrated energy utility group that is controlled by the region of Burgenland.
The project consists of the construction and operation of six onshore wind parks located in the Austrian Burgenland region.
The development of wind power contributes to EU and national renewable energy objectives, as well as Austrian’s economic development.
All wind farms proposed fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC. Therefore they can be subject to an EIA on a case by case basis decision or defined criteria set by the competent authority. One wind farm has been screened in during this process, and has undergone an EIA process. The exact EIA status of the remaining schemes will be clarified along with the environmental assessment of all wind farms (including impacts on nature conservation zones and potential cumulative impacts with other wind projects).
The promoter is a public undertaking but it is not subject to public procurement procedures in the sense of the EU Procurement Directive 2004/17/EC as the Commission has exempted those public contracts from the procurement directive which are awarded to enable to carry out electricity generation in Austria (decision 2008/585EC of 7th July 2008). The Bank will however ensure that procurement procedures applied ensure an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.