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PUESPOEK WIND POWER

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 140 000 000 €
Énergie : 140 000 000 €
Date(s) de signature
10/01/2012 : 35 000 000 €
10/10/2011 : 35 000 000 €
5/07/2013 : 70 000 000 €
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Windpark Mönchhof - DE
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08/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUESPOEK WIND POWER
Related public register
17/03/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PUESPOEK WIND POWER

Fiche récapitulative

Date de publication
27 avril 2011
Statut
Référence
Signé | 10/10/2011
20100481
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PK Wind Power

The project promoter is a small family-owned company, experienced in the development and operation of on-shore wind farms in Austria.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 135 million
Up to EUR 280 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of wind parks for a total capacity of 162 MW at two locations in the region of Burgenland (Mönchhof and Halbturn).

The project supports EU and national renewable energy objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All wind farms proposed fall under Annex II of the EIA Directive 84/337/EEC (as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC). Here, they have all been screened-in during and undergone an EIA process. The EIA process, environmental impacts of all wind farms on Natura 2000 zones in their vicinity and potential cumulative impacts with other wind projects shall meet EIB environmental and social guidelines.

The promoter is not subject to public procurement procedures as it is neither a public undertaking nor does it enjoy special or exclusive rights in the sense of the EU Procurement Directive 2004/17/EC.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUESPOEK WIND POWER
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65119325
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100481
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PUESPOEK WIND POWER
Date de publication
17 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65133720
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100481
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PUESPOEK WIND POWER
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17/03/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PUESPOEK WIND POWER
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Fiche récapitulative
PK Wind Power
Fiche technique
PUESPOEK WIND POWER
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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