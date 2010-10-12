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UNIVERSITY OF STRATHCLYDE

Signature(s)

Montant
100 930 806,32 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 100 930 806,32 €
Éducation : 100 930 806,32 €
Date(s) de signature
17/05/2011 : 100 930 806,32 €

Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2010
Statut
Référence
Signé | 17/05/2011
20100452
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
University of Strathclyde

University of Strathclyde

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to GBP 100 million.
GBP 350 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Capital investment programme dedicated to the development and refurbishment of the University of Strathclyde’s campus in Glasgow.

The proposed project is designed to assist the university, and by extension the United Kingdom, in improving its readiness to contribute to the common European Higher Education Area and the European Research Area by strengthening the teaching and research capabilities of the University of Strathclyde.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify the EIA screening decision of the Competent Authority during appraisal.

The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU procurement legislation.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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