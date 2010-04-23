INVESTEC CLIMATE ACTION FL

Signature(s)
Fiche récapitulative
Investec Bank Limited
The project will support small and medium scale investments in renewable energy and energy efficiency in South Africa.
The operation will support the objectives of the South African Government to increase the share of renewable energy generation and enhance the efficiency of energy use.
The overall purpose of the operation is to improve the global environment by supporting projects that help to mitigate climate change. If located in the EU, many of the project schemes would likely fall under either Annexes I or II of the EIA directive (97/11/EC), which would require, respectively, a mandatory EIA or allow the competent authorities to determine the EIA requirements. The schemes to be selected for funding shall comply with EIB social and environmental standards.
It is likely that for most of the projects financed public procurement is not applicable. The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediary (FI) during appraisal, in order to ascertain the FI's ability to verify the adequate implementation of the Bank’s Guide to Procurement (Guide) in the projects. The Bank will verify compliance with the Guide.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.