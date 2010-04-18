GASUNIE GAS INFRASTRUCTURE

Fiche récapitulative
The project is part of the promoter's ongoing investment programme to expand the gas transmission infrastructure in the Netherlands, thus strengthening its ability to meet gas demands in Northwest Europe.
The project will expand the gas transmission capacity in the Netherlands to meet demand and flexibility requirements in Northwest Europe. It will thus contribute to the further integration of the European gas market, increased security of supply and providing more transport options for market partcipants. The project schemes meet the criteria of the TEN-energy projects and coincide with a TEN-e priority axis (NG.1). The project is therefore eligible under Article 309 point (c) common interest.
The two project components fall under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requiring EIAs. All permits required for the Odiliapeel-Melick section have been received by the promoter. The EIA process for the Wijngaarden-Beverwijk section is expected to be completed in 3Q2012 and all the required permits are expected to be granted by the end of 2012. Typically for this type of investment the impacts are temporary in nature resulting mainly from the construction works.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.