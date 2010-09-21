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TERNA RETI ELETTRICHE III

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 300 000 000 €
Énergie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
24/11/2010 : 300 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 septembre 2010
Statut
Référence
Signé | 24/11/2010
20100381
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TERNA Reti Elettriche III

TERNA S.p.A.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 300 million.
Estimated at EUR 656 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of 15 electricity transmission components aimed at reinforcing and extending the Italian national electricity transmission network. Sub-schemes will be implemented over the period 2010-2013 in various regions of the country (Piedmont, Lombardy, Campania, Puglia, Abruzzo, Calabria and Tuscany).

The main purpose of the project is to improve the reliability of electricity supply, to support the efficient operation of traditional and renewable generation resources, and to reduce transmission congestion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to their technical characteristics the individual project schemes fall under Annex I or Annex II of the EIA directive. The main impacts (if any) from such investments usually relate to visual impact, electromagnetic fields, disturbance during construction and impact on flying vertebrates and seabed fauna and flora.

The promoter is subject to the Public Procurement Act of Italy (Dlgs. 163/06) that came into force in 2006 transposing the EU Directive 2004/17/EC on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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