Port of Antwerp 2nd Lock Waaslandhaven

Signature(s)
Fiche récapitulative
NV Deurganckdoksluis (SPV owned by Port of Antwerp (74%) and NV Vlaamse Havens (26%)
The project concerns the construction of a second and larger access lock to the Waaslandhaven, with a length of 500 m, a width of 68 m and a depth of 17.8 m, in order to provide additional capacity and to allow access of post-Panamax container ships up to 14 000 TEU and bulk carriers of 200 000 DWT.
The lock will comprise a lock chamber – where the vessels are stationed to be transferred – and two rolling gates at each end, as it is generally the case for maritime locks of this size. In addition, two bascule bridges (one at each end) and their accesses will be built to ensure that road, rail and pedestrian traffic can cross the lock without any interruption. Lastly, the project will include the construction of a command centre and other ancillary buildings. The detailed technical description will be reviewed during appraisal.
The Port of Antwerp, classified as Category A seaport in the TEN-T (trans-European transport) network, is the second largest port in Europe for international shipping freight and the seventh largest in the world. The project will improve maritime links of the EU and promote sea transport in intermodal transport chains.
A Strategic Environmental Assessment (SEA) was carried out for the Strategic Plan of the Port of Antwerp, which includes the project lock, and was concluded in March 2009. The project falls under Annex I of the EIA Directive, requiring a full EIA which was carried out in 2009-2010, including environmental impact studies and a public consultation. The environmental permit for the project was issued in March 2010. EIA, biodiversity assessment requirements, environmental mitigation/monitoring measures and climate change adaptation issues for the project will be reviewed during appraisal.
The project promoter is a contracting authority within the meaning of Directive 2004/18/EC. The Bank will require the promoter to ensure that all contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the EU Procurement Directives, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Procurement procedures and status will be reviewed during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.