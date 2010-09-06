TUBITAK RESEARCH INSTITUTES

Fiche récapitulative
The Scientific and and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
Mr. Okan Kara
EU 7th Framework Programme National Coordinator
Ataturk Bulvari No. 221
06100 Kavaklidere Ankara Turkey
Phone : (+90 312) 427 2302
Fax : (+90 312) 427 4024
www.tubitak.gov.tr
The project will finance mainly applied research activities conducted by 12 national research institutes as well as research activities performed at TÜBITAK’s headquarter level
To strengthen the research and innovation capacity in Turkey.
The projects will finance mainly intangible scientific research activities as well as industrial R&D and innovation programmes. These activities include financing of research activities in environmental sciences (i.e. research projects in this specialisation) as well as the financing of the operation of the environmental research institutes. These activities have minor negative impacts and appropriate mitigation measures are planned. Additional R&D planned in the project (e.g. for energy efficiency, renewable energy etc.) may result in the production of goods and services with improved environmental characteristics. The construction of buildings is not foreseen within the investment. The Bank requests the Promoter to comply with relevant environmental legislation.
Procurement of equipment and services to be in line with the Bank’s Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.