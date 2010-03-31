SCA Tissue Mexico

Fiche récapitulative
Papeles Higienicos del Centro S.A.
The project concerns the design, construction and operation of a new tissue (toilette paper) production plant from recycled paper in Tepeapulco, Hidalgo (Mexico), with an annual capacity of 60 kt. The purpose of the project is to substitute obsolete promoter’s existing plants and increase its current production capacity in Mexico.
The project will contribute to the supply security on the fast growing Mexican hygiene paper market and increase competition on this market. It increases the utilisation rates of recycled paper made from locally collected recovered paper, which also stimulates higher collection of waste paper reducing pressure on natural resources. The paper mill will also not only create considerable direct employment opportunities during construction and operation of the mill but also indirect jobs mainly in the labor intensive upstream paper collection business and in the service sector.
The new production plant requires an EIA in accordance with the Mexican Environmental legislation as well as European legislation (EIA Directive 85/337/EEC). On February 27th 2009 after the completion of the EIA procedure (which includes public hearing), an Environmental permit was granted to the project.
The promoter is a European owned private company that is not operating in the utilities sector, and thus is not covered by EU Directives on procurement. The promoter carries out competitive international consultations among potential suppliers for goods and services, which is a standard practice for this industry.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.