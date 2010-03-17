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AUTOMOTIVE RDI CENTRAL EUROPE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 5 000 000 €
Bulgarie : 10 000 000 €
Hongrie : 10 000 000 €
Slovaquie : 75 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
20/01/2011 : 5 000 000 €
20/01/2011 : 10 000 000 €
20/01/2011 : 10 000 000 €
20/01/2011 : 75 000 000 €
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Communiqués associés
La BEI soutient les activités de R-D de Johnson Controls en Europe centrale avec un prêt de 100 millions d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2010
Statut
Référence
Signé | 20/01/2011
20100317
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Automotive RDI Central Europe

Johnson Controls International NV

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 100 million.
EUR 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the promoter’s development activities in two of its seven Technology Centres in Europe, located in Trencin, Slovakia, and Sofia, Bulgaria, as well as related capital investments in Central / Eastern Europe, mainly in Kecskemet, Hungary.

The project aims at improving the promoter’s presence and market performance in Central and Eastern Europe. Most automotive Original Equipment Manufacturers are currently developing their manufacturing capacity in this region to produce new models which are affordable to local consumers, while also benefiting from the cost-advantages offered by these economies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in innovative and product development activities that will be carried out in existing facilities already authorised. An EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directive 97/11/EC. Related capital investments in new plants may require an EIA, to be assessed during the project appraisal. Overall, the project is expected to have a positive impact on the environment, as several of the targeted innovations focus on the weight optimisation of car interior components, which will indirectly contribute to improve the fuel efficiency of vehicles and therefore also contribute to CO2 emission reduction.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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