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TARRAGONA PORT EXTENSION

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 60 000 000 €
Transports : 60 000 000 €
Date(s) de signature
5/10/2011 : 60 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
12 avril 2011
Statut
Référence
Signé | 05/10/2011
20100316
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Tarragona Port Extension

Autoridad Portuaria de Tarragona (APT)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 60 million
Up to EUR 130 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the expansion of container / liquid bulk facilities in the port of Tarragona, Spain.

The project will promote sea transport as an alternative to other modes and will thus contribute to transport sustainability.

It includes the following 2 components:
- Expansion of “Muelle de la Química” and,
- Expansion of “Muelle Andalucía”.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of an expansion of current terminals within the port area. The competent authority has decided that the project would fall under Annex II of the EIA Directive and on the basis of Annex III of the EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, that no EIA was required.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been / shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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