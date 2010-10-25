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PROGRAMME LYON AMENAGEMENT URBAIN

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 300 000 000 €
Aménagement urbain : 36 000 000 €
Transports : 264 000 000 €
Date(s) de signature
13/11/2013 : 6 000 000 €
19/10/2011 : 12 000 000 €
19/03/2012 : 18 000 000 €
13/11/2013 : 44 000 000 €
19/10/2011 : 88 000 000 €
19/03/2012 : 132 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 octobre 2010
Statut
Référence
Signé | 19/10/2011
20100298
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Programme Lyon Aménagement Urbain

Communauté Urbaine du Grand Lyon

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million.
Estimated at EUR 682 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This multi-investment loan includes nine different schemes in the metropolitan area of Lyon, listed in its Investment Program for 2008-2014. These projects mainly cover urban roads, in particular a tunnel and a bridge, which account for more than two thirds of the budget and soft transport (walking, cycling) modes projects. They also include medium and small investments in the fields of urban development (a leisure park, renewal of the docks).

These investments are expected to improve road safety (tunnel), to develop and rehabilitate some urban points of interest, to improve their accessibility and to foster the use of soft modes, in line with the main strategies of the Greater Lyon to promote sustainable transport.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a composite operation and the requirement of a full EIA will be checked during appraisal for every single scheme. However, some of the major components fall under Annex II of the EIA Directive as they are related to road and urban-development projects: accordingly, an EIA is not strictly required but should be screened by the Competent Authority. In this case, an EIA has been carried out for the tunnel and the procedure is ongoing for the bridge. Applicability to the other schemes in order to comply with national legislation concerning environmental issues and the public inquiry process (Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique), will be checked at appraisal.

The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal. All contracts over the relevant EU Directive thresholds will be put out to international tendering. Under these conditions, the procedures adopted by the Promoter are suitable for the project and acceptable to the Bank.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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