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GESTAMP BIOMASS PROJECT

Signature(s)

Montant
17 280 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 17 280 000 €
Énergie : 17 280 000 €
Date(s) de signature
25/01/2013 : 4 280 000 €
14/06/2012 : 13 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Garray biomass power plant - ES

Fiche récapitulative

Date de publication
15 juillet 2011
Statut
Référence
Signé | 14/06/2012
20100296
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Gestamp Biomass Project

Gestamp Biotérmica S.L.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 110 million
Approximately up to EUR 225 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the design, construction, operation and maintenance of four medium-scale biomass power stations in three different locations in the region of Castilla y Leon, Spain. The biomass supply will be managed by the promoter and supported by regional authorities.

The project contributes to the EU and national renewable energy targets and climate policies, as well as regional employment and development. Since the collapse of the regional pulp and paper industry there is no large scale demand any more for this type of biomass in the region of Castilla y Leon. Sustaining the demand of forest wood residues and encouraging much required intermediate fellings, the project will contribute to the prevention of forest fires and to the sustainability of the forestry activity in Castilla y Leon region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of their technical characteristics, all power plants under this operation fall under Annex II of the Directive 85/337/EC amended 97/11/EC amended 2003/35/EC; thus an EIA may be required subject to a case-by-case decision or defined criteria set by the national competent authorities. The Bank’s services will verify that the power plants make use of best available technology to maximise efficiency of the production process and minimise the environmental footprint.

The promoter is a private company that does not enjoy any special or exclusive rights in the utilities sector. It is therefore not concerned by EU directives on procurement. The Bank’s services will verify that the project benefits from market-based competition between potential subcontractors.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Garray biomass power plant - ES

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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