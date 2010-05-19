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EU FUNDS CO-FINANCING 2007-2013 (GR)

Signature(s)

Montant
2 050 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 2 050 000 000 €
Énergie : 20 500 000 €
Aménagement urbain : 55 760 000 €
Télécom : 164 000 000 €
Eau, assainissement : 225 500 000 €
Éducation : 266 500 000 €
Infrastructure composite : 292 740 000 €
Transports : 1 025 000 000 €
Date(s) de signature
21/10/2015 : 500 000 €
21/10/2015 : 1 360 000 €
21/10/2015 : 4 000 000 €
21/10/2015 : 5 500 000 €
21/10/2015 : 6 500 000 €
21/10/2015 : 7 140 000 €
1/07/2010 : 20 000 000 €
21/10/2015 : 25 000 000 €
1/07/2010 : 54 400 000 €
1/07/2010 : 160 000 000 €
1/07/2010 : 220 000 000 €
1/07/2010 : 260 000 000 €
1/07/2010 : 285 600 000 €
1/07/2010 : 1 000 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 mai 2010
Statut
Référence
Signé | 01/07/2010
20100240
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EU Funds co-financing 2007-2013 (GR)

Hellenic Republic

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 2 billion.
Up to EUR 21.5 billion.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of priority investments in the Hellenic Republic under the 2007-2013 National Strategic Reference Framework (NSRF).

The project supports the National Strategic Reference Framework 2007-2013 and relevant sector strategies. It will cater to the long term needs of the Greek economy by providing, together with the Structural Funds, support to the RDI, ICT, environment, transport and human capital sectors as well as addressing the development needs of the regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, being a multi-sector multi-scheme operation classified as Framework Loan/Structural Programme Loan, will have a number of effects on the environment, including a reduction in the level of pollution, environmental protection, improved water and wastewater services as well as improved waste management. The Bank will require the promoter to act according to the provisions of the relevant EU directives, including the SEA, EIA, Habitats and Birds Directives.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/17/EC and 2004/18/EC), including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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