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UK KNOWLEDGE ECONOMY PROGRAMME LOAN

Signature(s)

Montant
500 569 660,89 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 500 569 660,89 €
Éducation : 500 569 660,89 €
Date(s) de signature
21/02/2011 : 58 078 754,8 €
2/02/2011 : 58 078 754,8 €
28/02/2011 : 58 078 754,8 €
15/10/2010 : 58 142 915,29 €
15/10/2010 : 58 142 915,29 €
18/10/2010 : 58 142 915,29 €
28/12/2011 : 75 952 325,31 €
21/12/2011 : 75 952 325,31 €
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Communiqués associés
Royaume-Uni : 500 millions de GBP pour l’éducation et les technopôles

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2010
Statut
Référence
Signé | 15/10/2010
20100237
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UK Knowledge Economy Programme Loan

Universities and further education colleges.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 500 million. (EUR 575 million.)
GBP 2 billion. (EUR 2.3 billion.)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Programme Loan to partly fund various projects in the Higher and Further Education sector.

Support and further strengthen the UK knowledge-based economy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Council Directive 85/337/EEC amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC on Environmental Impact Assessment (EIA) does not specifically mention education activities. However, if it is an urban development then Annex II/III of the EIA Directive could apply. The Environmental and Planning Departments of the competent Local Authorities, as part of the Planning Approval process, are required by local legislation viz. the Planning (EIA) Regulations Act - 1999, to screen all projects and confirm whether an EIA is required.

Most universities and further education colleges, receiving more than 50% annual direct income from public funding authorities, are required to comply with regulations governing the procurement of publicly financed projects in the UK. The Bank will require the promoters of sub-projects to submit documentation confirming compliance with relevant EU and UK procurement policies.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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