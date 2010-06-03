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BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II

Signature(s)

Montant
81 168 442,5 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 81 168 442,5 €
Services : 24 350 532,75 €
Transports : 56 817 909,75 €
Date(s) de signature
28/09/2012 : 24 350 532,75 €
28/09/2012 : 56 817 909,75 €
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Related sub-project
BIALYSTOK MUNICIPAL ROADS (FL20100230)

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juin 2010
Statut
Référence
Signé | 28/09/2012
20100230
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Bialystok Municipal Infrastructure II

The City of Bialystok

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to PLN 397 million. (around EUR 100 million.)
Approx. PLN 794 million. (around EUR 200 million.)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This framework loan will finance investment schemes in the City of Białystok comprising local road network improvements, public transport, energy efficiency, tourism, education and culture.

Schemes will be selected from the 2009-2013 investment plan. The project will be complementary to the EU Grant support from Structural Funds.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As a Member State, Poland is obliged to follow the relevant EU rules regarding the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives) and accordingly it will be required that the promoter implements all the schemes under this Framework Loan in compliance with EU environmental legislation. The Bank’s services will analyse during the appraisal the environmental management capacity of the promoter and carry out the due diligence regarding any scheme proposed for approval (at appraisal stage when possible, or at allocation stage). All the relevant projects’ key documents will be published in line with the Bank’s procedures.

EU Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) on procurement have been transposed into national Polish legislation. Tenders shall be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Application of EU procedures by the Polish authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Date de publication
19 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59180010
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100230
Secteur(s)
Transports
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BIALYSTOK MUNICIPAL INFRASTRUCTURE II
Date de publication
6 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74430802
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100230
Secteur(s)
Transports
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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