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MONDI SYKTYVKAR MILL MODERNISATION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Russie : 100 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 10 000 000 €
Énergie : 25 000 000 €
Industrie : 65 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2011 : 10 000 000 €
20/12/2011 : 25 000 000 €
20/12/2011 : 65 000 000 €
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - English version - EN
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Communiqués associés
Russie : Appui de la BEI à la modernisation de la production de papier et de pâte à papier

Fiche récapitulative

Date de publication
7 septembre 2010
Statut
Référence
Signé | 20/12/2011
20100198
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Mondi Syktyvkar Mill Modernisation

Mondi plc

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million.
Approximately EUR 545 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the modernisation and expansion of the existing integrated Mondi Syktyvkar pulp and paper mill located close to the city of Syktyvkar, Komi Republic, in the north-west of the Russian Federation. This includes pulp, paper and paper-board production, power generation and extension of the wood yard.

  • Upgrading of older equipment to the standard of best available technology (BAT); the project will thus improve the environmental performance of the existing paper mill.
  • Energy efficiency upgrades reducing use of fossil natural gas.
  • Increasing use rates of paper made from locally grown renewable resources for packaging and other purposes.
  • Security of supply on the fast growing Russian paper market.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Upgrades in pulp and paper mills fall under Annex I of EIA directive 85/337/EC and its amending directives and the IPPC (01/2008EC) directive. The project has been permitted by the competent Russian authority after presentation of the corresponding EIA. The promoter has proactively divulged project impacts in mass media and to public stakeholders and carried out a social assessment. The project incorporates BAT for emission control. The promoter’s forest management practices are FSC (Forest Stewardship Council) certified in all its leaseholds. Compliance with EIB environmental and social standards will be assessed in the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - English version - EN
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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