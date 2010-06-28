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EUROSTAR ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
312 694 180,25 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 17 127 403,9 €
Royaume-Uni : 107 165 333,51 €
France : 188 401 442,84 €
Transports : 312 694 180,25 €
Date(s) de signature
22/06/2020 : 1 666 666,67 €
22/06/2020 : 2 065 070,54 €
12/07/2011 : 3 614 147,63 €
12/07/2011 : 9 781 519,06 €
22/06/2020 : 18 333 333,33 €
22/06/2020 : 22 715 775,93 €
12/07/2011 : 28 913 181,03 €
12/07/2011 : 39 755 623,91 €
12/07/2011 : 78 252 152,48 €
12/07/2011 : 107 596 709,67 €

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juin 2010
Statut
Référence
Signé | 12/07/2011
20100180
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Eurostar Rolling Stock

Eurostar International Limited

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 270 million
To be determined.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Purchase of 10 high speed trainsets, each with a seating capacity of 850+ passengers, intended to replace existing trains on Eurostar’s London-Paris and London–Brussels routes, and technically capable also of operating on other high speed rail lines in Europe. Services operated by Eurostar are on the TEN-T network.

The project will increase the reliability, efficiency and quality of rail services, and thereby promote sustainable transport solutions in line with broader EU objectives in areas such as energy efficiency and climate change.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The manufacture of rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337EEC as modified. During appraisal, the Bank shall review the energy and noise specifications of the new rolling stock.

Applicability and compliance with the procurement Directive 2004/17/EC will be examined during appraisal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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