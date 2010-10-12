MEDIO AMBIENTE Y BOSQUES DE ANDALUCIA

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Fiche récapitulative
Junta de Andalucía
The EIB project comprises a program of investments, running from 2010 to 2014, which aims at improving the environment and sustaining biodiversity in the Spanish Region of Andalucía. The program will support a large number of activities in sustainable forestry and forest fire prevention, forest infrastructure development and nature reserve management.
The project will support sustainable forest management and prevention of forest fires and nature reserve management. The project’s objectives will be achieved by the undertaking of engineering works; reforestation of at least 10 000 ha, and implementation of silvicultural techniques to minimise forest fires on at least 20 000 ha; and construction of new fire-fighting facilities.
The EIB project will support components of Andalucía’s 2010-14 environmental investment program, focusing on sustainable forest management, prevention of forest fires and nature reserve management. It is expected to deliver multiple environmental benefits and to contribute to EU policy objectives. Environmental aspects will be assessed in detail during the appraisal process, including application of the SEA (2001/42/EC) EIA (85/337/EEC), Habitats (92/43/EEC) and Birds (79/409/EEC) Directives as transposed into national law.
The promoter is a public entity and therefore subject to procurement procedures which must comply with directive 2004/18/EG.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.