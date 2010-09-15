National Roads II

Signature(s)
Fiche récapitulative
Ministry of Communication and Works
Public Works Department
Investment loan with three components:
(i) Upgrading of about 14 km of A1 motorway from Nicosia to Ayia Varvara and associated access roads;
(ii) Upgrading and new construction of about 5 km of highway to improve access to Limassol port;
(iii) Implementation of a countrywide speed camera program
The project is expected to improve traffic conditions in several sections of the Cypriot road network. It would have significant economic benefits such as savings in operating costs and in travel time, as well as improved road safety.
The applicability of the SEA Directive is to be assessed during appraisal. The two road schemes to be included in the project all fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC as amended and therefore are to be screened by the Competent Authority to determine whether an EIA is necessary or not. The screening and, where applicable, subsequent EIA procedure, including as necessary issues related to the Habitats and Birds Directives, are to be assessed during appraisal. The road safety component of the project does not fall under either Annex I or II of the EIA Directive 85/337/EEC.
The Promoter is a contracting authority governed by public law and is subject to provisions of Directive 2004/18/EC. The Bank will examine the procurement arrangements during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.