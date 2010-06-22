PPC Megalopolis Power Plant

Fiche récapitulative
Public Power Corporation S.A.
The Project consists of a combined cycle gas turbine (CCGT) power station with a maximum continuous rating of 832 MWe, to be constructed adjacent to unit no. 4 at the existing power station in central Peloponnesus, Greece.
The project will install modern gas-fired power generation technology with high electrical generation efficiency and a relatively low environmental impact. The new generating capacity provided will contribute to stabilising the transmission network in the South Western region of Greece, meeting future growth in electricity demand and to replacing existing lignite, heavy fuel oil and gas power stations that are scheduled to be decommissioned.
Due to its capacity (plant over 300 MWth), the project is subject to Annex 1 of the EIA Directive (85/337/EC and amendments) and is required to undergo a full Environmental Impact Assessment. The promoter has confirmed that an Environmental Impact Assessment has been carried out in December 2008 and that the ministries and competent authorities have formulated a positive opinion on the project. The publication of the decision is expected in the near future.
As a state owned entity, the promoter is a public undertaking in the sense of the Art. 2.1(b) of the Utilities Directive 2004/17/EC. The turnkey EPC tender was announced in the OJEU in April 2008 – publication reference is 2008/S 76-103222 / 18-4-2008.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.