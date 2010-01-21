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GIZA NORTH POWER PLANT

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 300 000 000 €
Énergie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
24/10/2010 : 300 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 avril 2010
Statut
Référence
Signé | 24/10/2010
20100121
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Giza North Power Plant

Egyptian Electricity Holding Company and subsidiaries.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million.
EUR 1 000 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a 1 500 MW gas-fired combined-cycle plant.

The project is expected to contribute to meeting growing electricity demand with a lower environmental impact than other fossil fuel based alternatives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its size and technical characteristics the project requires an Environmental Impact Assessment (EIA) under EIB Guidelines. The EIA process is ongoing and it is expected to be finalised in spring 2010.

The project is required to be procured in compliance with the Bank’s Guide to Procurement. The procurement process is commencing.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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