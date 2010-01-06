Ecoenterprises Fund II

Signature(s)
Fiche récapitulative
EcoEnterprises Capital Partners
An investment fund targeting SMEs that generate conservation benefits through the sustainable use of biodiversity in Central and South America. The fund manager plans to complete between 10 to 15 investments.
The fund aims to make a commercial return whilst contributing to generate a positive impact on biodiversity.
The investment criteria as well as details of the Fund’s environmental and social due diligence procedures will be reviewed and checked for consistency and compliance with EIB environmental and social principles and standards. In addition, the environmental and social risk management capacity of the fund manager will be assessed during appraisal. The legal documentation to be entered into by the Bank will include appropriate obligations on the fund manager to ensure that the portfolio companies are in compliance with national law and EIB environmental and social requirements.
The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that appropriate procurement procedures are followed. Details of the Fund’s procurement due diligence procedures will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.