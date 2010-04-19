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BRUSSELS SEWAGE NETWORK ENHANCEMENT

Signature(s)

Montant
168 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 168 000 000 €
Eau, assainissement : 168 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2010 : 168 000 000 €
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Communiqués associés
Belgique : Prêt de la BEI à Hydrobru pour la réhabilitation des égouts de Bruxelles-Capitale

Fiche récapitulative

Date de publication
19 avril 2010
Statut
Référence
Signé | 03/12/2010
20100097
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Brussels Sewerage Network Enhancement

Intercommunale Bruxelloise de Distribution d’Eau (IBDE)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million.
EUR 400 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the rehabilitation or reconstruction of parts of the network (pipes and retention basins) as well as some extension work.

The project will thus enhance the safety and reliability of sewerage infrastructure in the Brussels region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The impact of the investment programme will be beneficial for the environment in the Brussels region (improved stormwater and wastewater collection, less flooding) and for the environment in general (reduced discharge of polluted water in this sensitive area's water courses). In the course of the appraisal, the project's compliance with Directive 97/11/EC (EIA Directive) and Directive 92/43/EEC (Habitats Directive) will be checked.

The procurement procedures for this project are subject to EU Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC. Compliance with these directives will be checked in the course of the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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