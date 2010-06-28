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SOFICO - ECLUSES DE WALLONIE (RTE-T)

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 125 000 000 €
Transports : 125 000 000 €
Date(s) de signature
25/10/2010 : 50 000 000 €
21/12/2012 : 75 000 000 €
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Communiqués associés
Belgique : 375 millions d’euros pour les routes et les voies navigables en Wallonie

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juin 2010
Statut
Référence
Signé | 25/10/2010
20100068
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOFICO – Wallonia Locks (TEN-T)

SOFICO (Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 100 million
Up to EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of two new 225 m x 25 m locks (international standard class VIb) and ancillary works at Lanaye (Lanaye Canal) and Ivoz-Ramet (mid-Meuse) and the dredging of the Ivoz-Ramet reach.

The project is intended to eliminate structural bottlenecks within the trans-European network of inland waterways in the Walloon Region. The scheduled works will help to provide a more free-flowing and efficient service between Liège, the North Sea ports and the rest of Wallonia's industrial heartland.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

For both the Lanaye and Ivoz-Ramet sites, a public enquiry took place in 2009 and the individual permits were issued on 12 May 2010 and 30 April 2009 respectively. The status of all the permits and the environmental impact of the project will be examined in the course of the appraisal.

The Bank will ask the promoter to confirm that all public contracts for the project's implementation will be placed in accordance with EU legislation (Directive 2004/18/EC) and, where applicable, that notices will be published in the Official Journal of the European Union.

Commentaires

The project comes under priority trans-European transport corridor 18: Rhine/Meuse-Main-Danube.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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