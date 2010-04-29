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T-MOBILE CZ NETWORK DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 150 000 000 €
Télécom : 150 000 000 €
Date(s) de signature
20/08/2010 : 150 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
29 avril 2010
Statut
Référence
Signé | 20/08/2010
20100059
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
T-Mobile CZ Network Development

T-Mobile Czech Republic a.s.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million.
Estimated at EUR 500 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments for the deployment of a wireless broadband network in the CZ.

The project concerns the promoter’s nationwide rollout of a mobile network based on 3G / UMTS technology. The network will also enable high-speed mobile broadband service up to 21 Mbit/s for 70% of the Czech population.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not fall under Annex I or II of EIA directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Mobile network deployments have limited residual environmental effects. ICNIRP thresholds are considered as appropriate at an international level. Further details will be assessed during appraisal.

According to utility directive 2004/17/EC the Telecom sector is exempt from public procurement procedures due to its competitive nature. Hence the purchasing of the private promoter is not regulated. The effectiveness of the applied procedures applied will be assessed during appraisal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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