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SOCIETE GENERALE SME & ENERGY ENV LOAN

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Moldavie : 20 000 000 €
Géorgie : 35 000 000 €
Lignes de crédit : 55 000 000 €
Date(s) de signature
24/11/2010 : 20 000 000 €
17/12/2010 : 35 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 mars 2010
Statut
Référence
Signé | 24/11/2010
20100054
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Société Générale SME & Energy ENV Loan

Closed Joint Stock Company Bank Republic, headquartered in Tbilisi (Georgia). The majority shareholder of the BANK REPUBLIC is the Société Générale SA with a controlling 80% share.

Open Joint Stock Commercial Bank, Banca Comerciala “Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” SA., headquartered in Chisinau (Republic of Moldova). The majority shareholder of the MOBIASBANCA is the Société Générale SA with a controlling 68% share, which, together with its subsidiary, BRD – Groupe Société Générale (Romania), holds a controlling 88% share.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
The total loan amount of up to EUR 55 million. will be split between the two subsidiaries of the Société Générale Group, Bank Republic in Georgia (up to EUR 35 million.) and Mobiasbanca in Moldova (up to EUR 20 million.).
Not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A dedicated loan for SMEs, including a tranche for small and medium scale energy / environment projects promoted by mid-caps and public entities, through Société Générale Group's subsidiaries in Georgia and Moldova.

This would be the first EIB Loans for SMEs in Georgia and in Moldova, under the SME facility in the Eastern Partnership countries. The proposed operation will form part of the Joint IFI Action Plan in support of banking systems and lending to the real economy in Central and Eastern Europe, approved jointly by the EIB, EBRD and World Bank group in Paris in February 2009.

Provide access to long-term funds at affordable interest rates for SMEs as well as for small and medium scale energy / environment projects promoted by mid-caps and public entities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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