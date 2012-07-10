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SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES

Signature(s)

Montant
426 082 716,64 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 426 082 716,64 €
Énergie : 426 082 716,64 €
Date(s) de signature
27/03/2013 : 173 812 282,74 €
7/08/2014 : 252 270 433,9 €
Autres liens
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Beauly to Denny 400kV overhead Transmission Line - EN
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22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
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06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 27/03/2013
20100003
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Scottish Hydro Electric Transmission Limited
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 434 million (GBP 350 million)
EUR 906 million (GBP 731 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Reinforcement and extension of the high voltage electricity transmission system in Scotland to allow for the connection of renewable generation assets.

This is an investment programme aimed at reinforcing and extending the transmission network of the promoter in Scotland, the main purpose being to facilitate the connection and transmission of renewable generation and improve network reliability. The programme comprises 3 transmission line components (approximate aggregate length 550km) and associated substation components comprising new switchgear and additional transformer capacity

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Considering their technical characteristics, project components fall under either Annex I or Annex II of the EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these components relate to visual impact, vegetation clearance, bird strikes and mortality, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction and impact on fauna and flora. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65999497
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100003
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Date de publication
6 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76738935
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100003
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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