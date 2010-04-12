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ESTLINK 2 TEN-E

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 75 000 000 €
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
18/11/2010 : 75 000 000 €
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Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - underground cables in Estonia - ET
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Estonie/Finlande : La BEI soutient l’installation du câble Estlink 2 qui reliera les États baltes au réseau électrique nordique

Fiche récapitulative

Date de publication
12 avril 2010
Statut
Référence
Signé | 18/11/2010
20090785
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Estlink 2 TEN-E

Elering Oue, Tallinn, Estonia

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 75 million.
EUR 306 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the implementation of a second High Voltage Direct Current (HVDC) submarine link (Estlink 2) interconnecting Estonia and Finland across the Gulf of Finland. The proposed project will be designed as a monopolar link with metallic return and will have rated capacity of 650 MW, terminal voltage of 450 kV, and total length of circa 165 km. The project includes two terminal converter stations located in Püssi (Estonia) and Anttila (Finland), 140 km of undersea cable, 11 km of underground cable (in Estonia), and 14 km of overhead line (in Finland). The project also encompasses the reinforcement and the renovation of 126 km of 330 kV AC lines in Estonia (Püssi-Eesti and Püssi-Balti).

The new link will increase the transmission capacity between the Baltic and the Nordic countries from 350 to 1000 MW and thereby improve diversification and security of supply and enhance electricity market integration in the Baltic Sea Region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The land cable section in Estonia underwent Environmental Impact Assessment and was granted environmental consent by the Environmental Board of Estonia in March 2009. The other parts of the project do not require EIA. Environmental issues, including impacts on nature conservation sites, are being studied in the context of the ongoing water permit processes for the submarine cable in both Finland and Estonia.

The contracts for the implementation of the project will be procured following procedures governed by the EU Directive 2004/17/EC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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