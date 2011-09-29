Grupo Antolin RDI & Convergence

The project comprises RDI investments for the development of new, light-weight vehicle interior components. Additionally, the project includes investments in technology implementation for higher productivity, flexibility, process cost reduction, and energy efficiency in Convergence regions.

The project consists of two parts: first, investments in Research, Development and Innovation (RDI) for the development of new, light-weight vehicle interior components (door panels, roofs and headliners, cockpits and seat modules). The main project objectives are weight reduction and improved safety features of the components, and dedicated research in areas such as new materials, nanofibres, bioplastics and recyclability, and further integration of electronics.

In addition, the second part of the project comprises investments in technology implementation for higher productivity, flexibility, process cost reduction, and energy efficiency in the promoter’s plants in Convergence regions.