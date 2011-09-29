Grupo Antolin RDI & Convergence

Fiche récapitulative
GRUPO ANTOLIN
The project comprises RDI investments for the development of new, light-weight vehicle interior components. Additionally, the project includes investments in technology implementation for higher productivity, flexibility, process cost reduction, and energy efficiency in Convergence regions.
The project consists of two parts: first, investments in Research, Development and Innovation (RDI) for the development of new, light-weight vehicle interior components (door panels, roofs and headliners, cockpits and seat modules). The main project objectives are weight reduction and improved safety features of the components, and dedicated research in areas such as new materials, nanofibres, bioplastics and recyclability, and further integration of electronics.
In addition, the second part of the project comprises investments in technology implementation for higher productivity, flexibility, process cost reduction, and energy efficiency in the promoter’s plants in Convergence regions.
The innovation and product development related part of the project concerns activities that will be carried out in existing facilities already authorised. An EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC. The capital investments of the project will cover activities that are not expected to have a negative impact on the environment. The Bank’s services will verify whether or not an EIA is required.
The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.