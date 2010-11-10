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SABADELL FL ENERGY EFF & RENEWABLES

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 100 000 000 €
Énergie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
4/01/2011 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
10 novembre 2010
Statut
Référence
Signé | 04/01/2011
20090766
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables

Banco de Sabadell

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 100 million.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The framework loan will be dedicated to supporting investments in renewable energy and energy efficiency in Spain. Most of the projects are expected to be onshore wind farms. The energy efficiency projects would be related to improvements of energy efficiency in large commercial buildings and to cogeneration. The Financial Intermediary is known to the Bank and has experience in the financing of these types of projects.

The proposed operation would support a series of investments in renewable energy and energy efficiency in Spain. The operation would contribute to the Spanish and EU energy and climate change objectives, notably the reduction of greenhouse gas emissions and the enhancement of energy security of supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and would be expected to have limited environmental impacts. However, some of the schemes might well be categorised as Annex I or II-type projects under the EIA Directive, which would require a mandatory environmental impact assessment or a review by the competent authority on the need to carry out an EIA. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico de la Collada - El Perello
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46939694
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090766
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico - Valdehorno
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46941482
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090766
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico Sierra Sesnandez (Zamora)
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50745589
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090766
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Loma del Capon - Linea Valcaire-Loma
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
50798466
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090766
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico Rodera Alta
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51018592
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090766
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico - Bandeleras
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51020939
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090766
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Résumé non technique - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico de Saint Antoni
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52882904
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090766
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico - Serra de Cova de Serpe
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55623200
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090766
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico - Xunquiera
Date de publication
16 May 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55623497
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090766
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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