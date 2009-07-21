Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BOAD PG V

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Secteur(s)
Lignes de crédit : 60 000 000 €
Date(s) de signature
15/06/2011 : 30 000 000 €
15/06/2011 : 30 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Les investissements en Afrique de l’Ouest vont bénéficier d’un prêt de 60 millions d’EUR de la BEI

Fiche récapitulative

Date de publication
30 mars 2010
Statut
Référence
Signé | 15/06/2011
20090721
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BOAD Global Loan V
West African Development Bank (BOAD)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 60 million.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Credit line in support of financing public infrastructure and private sector projects.

BOAD aims to promote the balanced development of its Member States and the economic integration of West Africa. Its financing of public infrastructure projects and the private sector contributes to the economic development of the WAEMU zone.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As far as the management of environmental and social issues in project financing is concerned, BOAD has adopted procedures in line with those applicable in multilateral development financing institutions, which are updated on the basis of performance criteria and other internationally recognised principles (the Equator Principles).

The equipment, services and works for the supported projects will be selected in accordance with appropriate procedures – international or national invitations to tender or consultations – taking into account the specific features of the projects.

Autres liens
Communiqués associés
Les investissements en Afrique de l’Ouest vont bénéficier d’un prêt de 60 millions d’EUR de la BEI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Les investissements en Afrique de l’Ouest vont bénéficier d’un prêt de 60 millions d’EUR de la BEI
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes