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NEPCO GREEN CORRIDOR

Signature(s)

Montant (.*)
80 623 932,25 €
Pays
Secteur(s)
Jordanie : 80 623 932,25 €
Énergie : 80 623 932,25 €
Date(s) de signature
14/12/2017 : 14 350 000 €
8/11/2015 : 66 273 932,25 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 14 350 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 février 2015
Statut
Référence
Signé | 08/11/2015
20090711
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NEPCO GREEN CORRIDOR
National Electric Power Co. (NEPCO)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 87 million (EUR 78 million)
USD 160 million (EUR 142 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project is a multi-component programme to reinforce Jordan's high voltage electricity backbone network for integration of more renewable generation capacity and to improve reliability of supply. It consists of two new transmission lines (400 kV/150 km and 132 kV/51 km), upgrading three existing lines (132 kV/100 km) and construction of one new 400/132 kV, 1200 MVA electricity substation. The investments are reinforcing the network in the central Jordan desert area, where circumstances for renewable generation are most favourable.

The project consists of transmission investments that are necessary to allow access of renewable electricity projects to the main consumption centre of Amman, to replace present and future fossil-based generation, and to strengthen the energy transmission backbone of the country. The project therefore contributes to the objectives of climate change mitigation and economic infrastructure development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Several of the project components, if implemented inside the EU, would require an environmental impact assessment (EIA) according to the EU legislation. The EIB requires the promoter to conduct environmental and social assessments (ESIAs) for the whole multi-component programme. The implementation of an ESIA for the first part of the programme is being contracted with an international consultant.

The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NEPCO GREEN CORRIDOR
Date de publication
15 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60347238
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20090711
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NEPCO GREEN CORRIDOR - Link to Promoter's website for Environmental Information
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90230739
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090711
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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