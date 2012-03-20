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ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND

Signature(s)

Montant
333 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 333 000 000 €
Énergie : 333 000 000 €
Date(s) de signature
27/06/2012 : 100 000 000 €
27/06/2012 : 100 000 000 €
27/06/2012 : 133 000 000 €
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Communiqués associés
Belgique : 333 millions d’EUR de la BEI pour le parc éolien marin Northwind

Fiche récapitulative

Date de publication
20 mars 2012
Statut
Référence
Signé | 27/06/2012
20090682
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORTHWIND OFFSHORE WIND FORMERLY ELDEPASCO
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 333 million
EUR 883 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

216 MW offshore wind farm located 37km from the Belgian coast

The project aims at assisting Belgium to meet EU and national targets for energy generated from renewable energy sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An offshore wind farm falls by virtue of its technical characteristics under Annex II of Directive 85/337/EEC (as by 97/11/EC 2003/35/EC). As the project is however located in Exclusive Economic Zones (EEZ) of the North Sea, it is also subject to the United Nations Convention on the Law of the Sea ("UNCLOS") and national regulations concerning installation activities in the sea, making an EIA mandatory under national law. An EIA has been carried out and submitted to the Belgian competent authorities. The Bank will review the EIA during appraisal, including a verification of any effects on nature conservation sites.

The wind farm concession has been awarded on the basis of objective, proportionate and non-discriminatory criteria according to national legislation. Thus, the project does not enjoy special or exclusive rights and is not subject to EU Procurement Directives. The Bank will however ensure that the procurement procedures to be applied comply with the Bank's principles and its statute, i.e. works, goods and services will be appropriately selected and are offered at competitive prices. Details will be verified during appraisal.

Commentaires

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND
Date de publication
24 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54861295
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20090682
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ELDEPASCO NORTHWIND OFFSHORE WIND
Date de publication
21 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67844526
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20090682
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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