Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

EURASIA TUNNEL (PPP)

Signature(s)

Montant
269 521 022,65 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 269 521 022,65 €
Transports : 269 521 022,65 €
Date(s) de signature
8/12/2012 : 115 509 009,71 €
8/12/2012 : 154 012 012,94 €
Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences environnementales et sociales - Annexes K - P - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences environnementales et sociales - Annexes A - J - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences environnementales et sociales - - EN

Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2010
Statut
Référence
Signé | 08/12/2012
20090678
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Eurasia Tunnel (PPP)

Republic of Turkey, represented through DLH, - the relevant body of the Transportation Ministry

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 250 million (to be appraised)
Approximately EUR 768 million (to be appraised)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is a PPP for the the design, financing, construction, operation and maintenance of the Istanbul Strait Road Tunnel Crossing, comprising three sections with a total length of 14.6 km. The two road sections on either side of the tunnel shall be returned to the public authorities immediately after the completion of construction while the tunnel section shall be operated under a concession.

Protection of Environment and Sustainable Communities
Support to Pre-accession countries

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC thus requiring a full EIA, including public consultation.

The project has been tendered by the Turkish State (via DLH) as a BOT for the design, building, financing, operating of the “Istanbul Strait Road Tube Crossing”, and has received widespread international interest. Tender has been awarded with a concession period of 30.5 years at the end of 2008 to a Turkish-Korean J.V., and the contract is currently being finalised for signature. Procurement procedures followed are deemed satisfactory by the Bank.

Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences environnementales et sociales - Annexes K - P - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences environnementales et sociales - Annexes A - J - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Publications connexes
Évaluation des incidences environnementales et sociales - - EN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes