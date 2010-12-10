Eurasia Tunnel (PPP)

Signature(s)
Fiche récapitulative
Republic of Turkey, represented through DLH, - the relevant body of the Transportation Ministry
The project is a PPP for the the design, financing, construction, operation and maintenance of the Istanbul Strait Road Tunnel Crossing, comprising three sections with a total length of 14.6 km. The two road sections on either side of the tunnel shall be returned to the public authorities immediately after the completion of construction while the tunnel section shall be operated under a concession.
Protection of Environment and Sustainable Communities
Support to Pre-accession countries
If within the EU, the project would fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC thus requiring a full EIA, including public consultation.
The project has been tendered by the Turkish State (via DLH) as a BOT for the design, building, financing, operating of the “Istanbul Strait Road Tube Crossing”, and has received widespread international interest. Tender has been awarded with a concession period of 30.5 years at the end of 2008 to a Turkish-Korean J.V., and the contract is currently being finalised for signature. Procurement procedures followed are deemed satisfactory by the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.