Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TAJIK POWER REHABILITATION

Signature(s)

Montant
7 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tadjikistan : 7 000 000 €
Énergie : 7 000 000 €
Date(s) de signature
10/06/2011 : 7 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Le président de la République du Tadjikistan, Emomali Rahmon, en visite officielle à la BEI à l'occasion de la signature du premier prêt de la BEI en faveur de son pays

Fiche récapitulative

Date de publication
31 août 2010
Statut
Référence
Signé | 10/06/2011
20090675
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Tajik Power Rehabilitation

Barki Tojik

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 7 million
Around EUR 21 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project includes rehabilitation of low/medium voltage distribution networks in the Sugd region, including installation of electricity meters with ancillary equipment.

Rehabilitate low/medium voltage distribution networks to allow demand side management, reduce distribution network losses and increase energy efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has to meet the environmental and social requirements of the Bank based on EU policy. In particular, compliance with the substance of EIA directives and social aspects will be analysed during appraisal.

The Promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with EIB or EBRD Procurement Guidelines and the relevant applicable EU rules.

Autres liens
Communiqués associés
Le président de la République du Tadjikistan, Emomali Rahmon, en visite officielle à la BEI à l'occasion de la signature du premier prêt de la BEI en faveur de son pays

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Le président de la République du Tadjikistan, Emomali Rahmon, en visite officielle à la BEI à l'occasion de la signature du premier prêt de la BEI en faveur de son pays
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes