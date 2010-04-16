Olkaria I & IV Geothermal Extension

An environmental and social impact assessment (ESIA) has been established for both power stations. The studies comprise public consultation and respective monitoring plans. The studies have been approved and respective licenses issued by NEMA (National Environmental Management Authority).

The Olkaria IV part requires resettlement of several Maasai communities. A Resettlement Action Plan (RAP) has been established, which included the participation of the project affected communities. The execution of the RAP will be implemented according to the WB guidelines.