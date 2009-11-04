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REGIONE ABRUZZO - SUPPORT FOR SMES

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
3/11/2010 : 30 000 000 €
3/12/2010 : 30 000 000 €
3/11/2010 : 40 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
4 novembre 2009
Statut
Référence
Signé | 03/11/2010
20090667
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Regione Abruzzo – Support for SMEs
The intermediary bank(s) will be selected by the Promoter, Regione Abruzzo, through an open tender or other procedure allowing to identify the bank(s) offering the best lending terms and conditions to beneficiary SMEs.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 100 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Intermediated financing facility dedicated to supporting SMEs in Regione Abruzzo and restoring regional competitiveness following the severe physical and economic damage suffered by local SMEs following the earthquakes of April 2009.

Regione Abruzzo (more specifically the area of the regional capital, L’Aquila) was hit by a series of earthquakes causing serious, widespread damage to urban centres, public infrastructure, artistic heritage and industrial plants. Several sectors of the regional economy (notably tourism), also in areas not directly hit by the earthquakes, have been affected.

The proposed operation is a first response to participate in the financing of the longer-term recovery of the Region, intended as both physical reconstruction of public buildings and infrastructure destroyed or damaged by the natural disaster as well as support to economic activity of the largely predominant SME sector. It could be integrated in the short-term by other interventions targeting reconstruction, consolidation and development of regional infrastructure, as well as facilities defined under the Jeremie and Jessica initiatives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In accordance with the Bank's policy, the intermediary bank(s) shall stipulate with beneficiary SMEs that sub-projects undertaken by the latter with the proceeds of EIB funds should comply with the relevant applicable EU and national legislation.

Beneficiary SMEs will be requested to comply with the relevant, applicable national and EU legislation, as appropriate.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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