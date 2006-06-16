CCGT Power Plant in Mellach

Fiche récapitulative
Verbund Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG through the majority-owned utility Verbund Austrian Power GmbH Co & KG.
The Project concerns the construction and operation of a high efficiency CCGT power plant of 832 MW-e.
The Project will contribute to meet the growing Austrian demand in electricity.
Due to its technical characteristics the Project falls under Annex I of the EIA Directive 58/337/EC and amendments, requiring an EIA. The EIA has been completed in September 2008 and the license for construction has been granted with a number of conditions related to construction and operation of the plant which will be implemented by the Promoter. The impacts on Natura2000/Habitats and potential mitigating measures will be reviewed during appraisal.
At the time of tendering, the Promoter fell under the scope of the EU Procurement Directive 2004/17/EC. Following a tender process announced in the OJEU on 16.06.2006, the EPC contract for the plant was signed in July 2008 and the site handed over January 2009. Details of the procurement scope and procedures followed to be further assessed.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.