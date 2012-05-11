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LEBANESE HIGHWAYS II

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 75 000 000 €
Transports : 75 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2012 : 75 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 21/12/2012
20090635
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LEBANESE HIGHWAYS II
This is a public sector operation. The loan will be signed by the Council for Development and Reconstruction, acting on behalf of the Government of Lebanon.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation and widening to three lanes plus a service lane of the dual carriageway section of the A1 (which connects Beirut to the second largest city of Lebanon, Tripoli) between Nahr-El-Kalb and Tabarja, some 10.3 km long.

The project also entails the construction of two other major interchanges in Beirut (Galerie Semaan and El-Mawared).

The proposed rehabilitation and widening project would increase the capacity of the corridor that connects Beirut to Tripoli and the population of the Metn villages, towards Kesrwan, Jbeil and surroundings, with the urban areas and infrastructure of the capital.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project was located in the EU, it would fall under Annex II of the Directive 2011/92/EU since it is a widening to 2x3 plus one extra service lane some 10.3 km long. The intersections, depending on the area of land take and/or whether they lie on an expressway/motorway, may be Annex I. Notwithstanding the promoter has advised that the project was screened and an Environmental Impact Assessment has been done. The environmental and social procedures will be reviewed during the project appraisal. Clarity would also be sought on whether land take involves involuntary resettlement and the need to develop a resettlement action plan in accordance with the Bank's standards and whether any protected natural habitats are impacted by the project.

The Bank will require that the promoter implements the project in accordance with EIB procurement guidelines. The contracts for design and civil works will be procured through the Lebanese Council for Development and Reconstruction (CDR).

Commentaires

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANESE HIGHWAYS II
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54872048
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20090635
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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