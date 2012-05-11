LEBANESE HIGHWAYS II

If the project was located in the EU, it would fall under Annex II of the Directive 2011/92/EU since it is a widening to 2x3 plus one extra service lane some 10.3 km long. The intersections, depending on the area of land take and/or whether they lie on an expressway/motorway, may be Annex I. Notwithstanding the promoter has advised that the project was screened and an Environmental Impact Assessment has been done. The environmental and social procedures will be reviewed during the project appraisal. Clarity would also be sought on whether land take involves involuntary resettlement and the need to develop a resettlement action plan in accordance with the Bank's standards and whether any protected natural habitats are impacted by the project.