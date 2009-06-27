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MERIDIAM INFRASTRUCTURE FUND II

Signature(s)

Montant
50 010 000 €
Pays
Secteur(s)
Luxembourg : 50 010 000 €
Santé : 15 003 000 €
Transports : 35 007 000 €
Date(s) de signature
22/12/2009 : 3 000 €
22/12/2009 : 7 000 €
22/12/2009 : 15 000 000 €
22/12/2009 : 35 000 000 €
Autres liens

Fiche récapitulative

Date de publication
11 novembre 2009
Statut
Référence
Signé | 22/12/2009
20090627
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Meridiam Infrastructure Fund II (Meridiam Europe II)
Meridiam Infrastructure Managers S.à r.l., a fund management company established for and dedicated to the management of infrastructure funds.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 1 billion
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The fund will invest equity and/or quasi-equity primarily in PPP infrastructure projects in the transport, social infrastructure and environmental sectors.

The main emphasis of the fund is the investment in primary PPP projects which are capable of generating predictable and stable long term cashflows.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund's documentation will require that in respect of the individual projects in which the fund invests all projects have to comply with all applicable EU Directives and national legislation related to the environment.

The fund's documentation will require that in respect of the individual projects in which the fund invests, procurement has been undertaken in accordance with EU procurement directives.

Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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