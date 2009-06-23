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REN ELECTRICITY SYSTEM UPGRADE II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
12/10/2010 : 75 000 000 €
25/01/2011 : 75 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 avril 2010
Statut
Référence
Signé | 12/10/2010
20090623
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
REN-Electricity System Upgrade II

REN Rede Eléctrica Nacional S.A.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 150 million.
Up to EUR 302 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment programme aiming to reinforce and extend the electricity transmission network throughout Portugal.

The programme will support the EU’s energy policy objectives as well as help economic development in convergence regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

According to the screening carried out by the Portuguese competent authorities, 17 project components require Environmental Impact Assessment. Among them, 4 have already received environmental impact declaration and 7 are currently undergoing the EIA process; the EIAs of the remainder 6 components have not started yet. The impacts that can be typically expected for the project schemes are generally modest and mainly relate to vegetation clearance, visual impact, electromagnetic fields, disturbance during construction and impact on flying vertebrates.

REN follows public procurement procedures in accordance with the Directive 2004/17/EC, whose compliance will be confirmed during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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