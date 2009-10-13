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FLOOD DAMAGE RECONSTRUCTION 2009

Signature(s)

Montant
392 269 758,4 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 392 269 758,4 €
Eau, assainissement : 392 269 758,4 €
Date(s) de signature
8/12/2009 : 392 269 758,4 €

Fiche récapitulative

Date de publication
13 octobre 2009
Statut
Référence
Signé | 08/12/2009
20090565
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Flood Damage Reconstruction 2009
Ministry of Finance of the Czech Republic
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
CZK 7 000 million
CZK 7 600 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Reconstruction of damage caused by floods in June and July 2009.

The proposed operation includes flood damage repair investments in four affected Czech river basins (South Bohemia, Ústi Region, Olomouc Region and Moravian Region) after the floods of summer 2009.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The promoter will assure that all schemes will be screened according to the requirements of the applicable national and European environmental legislation including Directive 97/11 amending 85/337, and those regarding Natura 2000 and Habitats.

The promoter will assure that services, supply and works contracts will be purchased in compliance with the national and European public procurement legislation, including publication on the OJEC if required.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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