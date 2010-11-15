SOUTH POLAND CHP

Due to its capacity, the project is subject to the Annex 1 of the EIA Directive and was required to undergo a full Environmental Impact Assessment. The EIA has been finalised and the related public consultation process completed. The results of the analysis carried out under the EIA show that the plant, which will be built within the boundaries of an existing facility, is not expected to change the visual quality of the landscape or to have a negative impact on any site of nature conservation.

Due to its higher efficiency the project will significantly contribute to the reduction of CO2 emissions when compared to the existing plant it will replace. The project is expected to achieve prime energy savings of approximately 25% and thus is classified as a high efficiency co-generation plant under the CHP Directive. The project complies with, and surpasses, the atmospheric emission limits defined by the Large Combustion Plant (LCP) Directive 2001/80/EC.